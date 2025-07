81 Afghanen sind am Freitagmorgen per Flugzeug abgeschoben worden – darunter ein junger Mann aus Rheinland-Pfalz, der in der Vergangenheit für Aufsehen gesorgt hatte. Es geht um den Afghanen aus Windesheim (Kreis Bad Kreuznach).

Der abgelehnte Asylbewerber, der in den vergangenen Monaten mehrfach für Probleme in einer Unterkunft für Geflüchtete in Windesheim im Kreis Bad Kreuznach gesorgt hatte, saß am Freitagmorgen im Abschiebeflug, der von Leipzig aus in Richtung Kabul abhob. Das berichtete das rheinland-pfälzische Integrationsministerium auf Anfrage unserer Zeitung.

Demnach befanden sich insgesamt sechs afghanische Staatsbürger aus Rheinland-Pfalz an Bord des von der Bundesregierung organisierten Fluges. Fünf der aus RLP abgeschobenen Personen waren zu teils mehrjährigen Haftstrafen wegen Tötungs- oder Körperverletzungsdelikten oder Handels mit Betäubungsmitteln, teils an Minderjährige, verurteilt worden, teilte eine Sprecherin des Ministeriums von Katharina Binz (Grüne) mit.

Auffällig mit mehreren Gewalttaten

Der 20-jährige Afghane aus Windesheim war mehrfach auffällig geworden. Laut Ministerium störte er die öffentliche Ordnung „erheblich“. Wie unsere Zeitung berichtete, wurden dem Mann mehrere Gewalttaten vorgeworfen, unter anderem in Geflüchtetenunterkünften. Weil der Mann später seine eigene Unterkunft nicht betreten durfte, überwachte ein Sicherheitsdienst in Windesheim die Einhaltung des Hausverbots gegen den Mann – mit erheblichen Kosten. Im April hieß es dann, dass er sich in Abschiebehaft in Ingelheim befinde.

Diese Abschiebung wurde nun also per Charterflugzeug vollzogen. Insgesamt befanden sich laut Medienberichten 81 Afghanen an Bord der Qatar-Maschine. Das Emirat war an der Organisation der Maßnahme beteiligt. Abschiebungen nach Afghanistan sind politisch umstritten, werden von Menschenrechtsorganisationen kritisch gesehen.