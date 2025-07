Jahrelang fallen in Baden-Württemberg 1440 unbesetzte Stellen im Schuldienst nicht auf: Ein IT-Fehler ist schuld. Könnte das auch in Rheinland-Pfalz passieren? Das sagt das Bildungsministerium.

Ein IT-Fehler sorgt über Jahre hinweg dafür, dass 1440 Lehrerstellen als besetzt gelten, obwohl dort eigentlich niemand unterrichtete. Das ist in Baden-Württemberg passiert. Die falschen Daten reichen bis in das Jahr 2005 zurück – erst jetzt fielen sie auf. Ob ein vergleichbarer Fall auch in Rheinland-Pfalz möglich wäre und wie einem solchen Datenversagen im eigenen Bundesland vorgebeugt wird – unsere Redaktion hat beim rheinland-pfälzischen Bildungsministerium nachgefragt.

Um sicherzustellen, dass die Zahl der tatsächlich besetzten Lehrerstellen korrekt erfasst ist, werden in Rheinland-Pfalz regelmäßig Datenabgleiche vorgenommen: „Monatlich werden Auswertungen durchgeführt, bei denen die Personaldaten mit den Stellenplandaten im Rahmen eines Soll-Ist-Vergleichs abgeglichen werden, um mögliche Datenfehler zu identifizieren“, sagt Marius Roll, Pressesprecher des Bildungsministeriums. Doch das allein reicht nicht aus: Anscheinend setzt man in Rheinland-Pfalz auf eine Doppelstrategie.

Lehrerstellen in Rheinland-Pfalz sind noch nicht alle besetzt

„Zusätzlich führt die Schulaufsicht einmal im Monat Plausibilitätsprüfungen in Bezug auf die Budgetentwicklung durch.“ Beide Maßnahmen dienen der frühzeitigen Erkennung von möglichen Abweichungen. Größere Unstimmigkeiten würden auf diese Weise relativ zeitnah auffallen – also nicht über Jahre hinweg unbemerkt bleiben. Die Strategie bewährt sich: In den vergangenen Jahren sind in Rheinland-Pfalz keine ähnlichen Probleme entstanden, teilt das Bildungsministerium auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

In Baden-Württemberg müssen nun bis zum Start des Schuljahres 2025/26 alle freien 1440 Lehrerstellen innerhalb kürzester Zeit neu besetzt werden. In Rheinland-Pfalz ist der Prozess der Stellenbesetzung zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls noch nicht abgeschlossen. Das Bildungsministerium ist positiv gestimmt: „Bisher ist es gelungen, alle zur Verfügung stehenden Stellen im Laufe eines Schuljahres mit grundständig ausgebildeten Lehrkräften oder mit pädagogischen Fachkräften zu besetzen.“