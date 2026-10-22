Als sich an einem Anhänger auf der Autobahn ein Reifen löst, kommt es zu einer folgenschweren Kette an Ereignissen. Vier Fahrzeuge werden beschädigt, drei Menschen verletzt.

Worms (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 61 sind am späten Mittwochabend drei Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Ruchheim mitteilte, geschah der Unfall kurz vor dem Autobahnkreuz Worms, als sich auf dem rechten Fahrstreifen ein Reifen von einem Lkw-Anhänger löste und auf die Fahrbahn rollte.

Ein nachfolgender Lkw-Fahrer habe den Reifen zu spät erkannt, sei mit diesem kollidiert und auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen, hieß es. Ein weiterer Autofahrer erkannte das Hindernis auf der Fahrbahn und wich aus. Der Fahrer eines dahinterfahrenden Autos bemerkte das Ausweichmanöver offenbar zu spät, sodass die beiden Wagen zusammenstießen.

Beifahrer eingeklemmt

Durch die Wucht des Aufpralls sei eines der Autos gegen das Heck des auf dem Standstreifen stehenden Lkw geschleudert worden, so die Einsatzkräfte. Ein Beifahrer wurde dabei eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Insgesamt erlitten drei Autoinsassen leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf einen fünfstelligen Betrag.