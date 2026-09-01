Ein Dachdecker verletzt sich beim Arbeiten auf einem Parkhausdach in Pirmasens. Die Feuerwehr muss ausrücken.

Pirmasens (dpa/lrs) – Ein Dachdecker ist von der Feuerwehr vom Dach eines Parkhauses in Pirmasens gerettet worden. Der Mann war am Montag beim Arbeiten auf dem Dach umgeknickt und konnte nicht mehr ohne Hilfe über das Baugerüst hinabsteigen, wie die Polizei mitteilte.

Zunächst war der Rettungsleitstelle demnach gemeldet worden, dass der Dachdecker abgestürzt sei und im Baugerüst hänge. Das stellte sich jedoch als falsch heraus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand habe der Dachdecker sich das Fußgelenk gebrochen, hieß es. Die Feuerwehr habe den Mann mit Hilfe einer Drehleiter sicher zurück nach unten begleitet und an den Rettungsdienst übergeben.