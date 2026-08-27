Vier Autos stoßen auf der A61 zusammen, ein Fahrer wird leicht verletzt. Die Polizei nennt einen zu geringen Sicherheitsabstand als Unfallursache.

Westhofen (dpa/lrs) – Bei einem Auffahrunfall mit vier Autos auf der A61 im Landkreis Alzey-Worms ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der 62-Jährige habe am Mittwochabend bei Westhofen verkehrsbedingt abbremsen müssen, teilte die Polizei mit. Daraufhin sei eine Autofahrerin wegen zu geringen Sicherheitsabstands auf sein Auto aufgefahren.

Ebenfalls wegen zu geringen Sicherheitsabstands fuhren anschließend noch zwei weitere Autofahrer auf das Fahrzeug jeweils vor ihnen auf. Alle vier Autos seien nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit gewesen und mussten abgeschleppt werden, hieß es. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 23.500 Euro.