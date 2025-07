Am Wochenende ist die Polizei in Rheinland-Pfalz gleich bei mehreren Auseinandersetzungen im Einsatz. Sie ermittelt nun teils wegen schwerer Körperverletzung. Wo hat es Schlägereien gegeben?

Ludwigshafen/Westerburg (dpa/lrs) – Am Wochenende sind in Rheinland-Pfalz bei mehreren Schlägereien Menschen verletzt worden. Bereits in der Nacht zum Samstag kam es in Ludwigshafen und im Westerwald zu Schlägereien. In Ludwigshafen gerieten zwei Personengruppen aneinander, wie die Polizei mitteilte. Es handelte sich dabei den Angaben zufolge um zwei Großfamilien. Auch Schlagwerkzeuge, Pfefferspray und Messer kamen demnach zum Einsatz. Von den rund 20 beteiligten Personen seien fünf verletzt worden, eine davon mit einer Stichverletzung. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.

Im Westerwaldkreis kam es ebenfalls in der Nacht zum Samstag zu mehreren Auseinandersetzungen. In Wallmerod gerieten zwei Gruppen in eine Schlägerei, bei der eine Person durch mehrere Schläge ins Gesicht verletzt wurde, so die Polizei. Auch in Seck und Höhn wurden Personen verletzt. Auf den dortigen Kirmessen seien Personen körperlich aneinander geraten. Mit Schlägen und dem Wurf einer Flasche wurden Personen verletzt.

Belästigung mehrerer Frauen

Auf der Kirmes in Elsoff im Westerwald habe ebenfalls eine Person einem Mann unvermittelt ins Gesicht geschlagen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei nahm in allen Fällen Strafanzeigen wegen Körperverletzung beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung auf und ermittelt.

Zudem habe auf der Kirmes in Höhn ein Mann mehrere Frauen belästigt. Gegen ihn seien mehrere Strafanzeigen aufgenommen worden. Wenig später sei der Mann mit seinem eigenen Auto als Fahrer auf der Dienststelle erschienen. Die Polizei stellte bei ihm 2,6 Promille fest.