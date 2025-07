Vier Männer sollen einen 19-Jährigen gekidnappt und geprügelt haben, damit er ihnen ein Drogenversteck zeigt. Der Prozess, der an ein Drehbuch für einen Gangsterstreifen erinnert, ist am Koblenzer Landgericht nun durch ein Urteil beendet worden.

Vier junge Männer sind am Koblenzer Landgericht unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs verurteilt worden. Der Tatort soll Neuwied gewesen sein. Das Quartett auf der Anklagebank war zwischen 20 und 22 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft warf den Männern vor, die Tat gemeinschaftlich – und teils als Heranwachsende – begangen zu haben. Die Gruppe soll laut Anklage davon überzeugt gewesen sein, dass ein 19-Jähriger über Infos zu einem geheimen Drogenversteck verfügt. Konkret soll es um drei Kilo Marihuana gegangen sein.

Die Gruppe soll den 19-Jährigen laut Anklage im Jahr 2023 zu einer Schule im Raum Neuwied gelockt und ihn dort unter Vorhalt eines Küchenmessers gekidnappt haben. Dem Opfer sollen unter anderem 200 Euro abgenommen worden sein. Laut Anklage soll die Gruppe mit dem Opfer in den Folgestunden zu mehreren Orten gefahren sein, um den jungen Mann dazu zu bringen, ihnen das Drogenversteck zu zeigen. Dazu sei es aber nicht gekommen. Nach etwa zwei bis drei Stunden in der Gewalt der Gruppe – der Mann soll in der Zeit auch geschlagen worden sein –, sollen die Männer ihn wieder zurück zu der Schule gefahren haben.

Wurde 19-Jähriger bedroht?

Die vier Angeklagten waren Ende 2024 festgenommen worden und saßen seitdem in U-Haft. Laut Anklageschrift soll es mehr als ein Jahr gedauert haben, bis der 19-Jährige der Polizei von der Entführung erzählt habe. „Ich hatte Angst“, hatte das Opfer während des Prozesses gesagt. Laut Anklage soll das Opfer durch die Schläge während der Entführung einen Riss des Trommelfells erlitten haben. Zudem soll der junge Mann nun unter psychischen Problemen leiden – paranoide Schizophrenie wurde genannt.

Wie der 19-Jährige aber selbst als Zeuge angegeben hatte, wisse er nicht, ob die Erkrankung durch den angeklagten Vorfall ausgelöst worden sein könnte. Er will jedoch kurz danach plötzlich Stimmen gehört haben. Der 19-Jährige war wegen Suizidversuchen mehrfach in Kliniken. Er hatte den angeklagten Vorfall beim Prozessauftakt ähnlich wie in der Anklage geschildert. Als die Männer gemerkt hätten, dass bei ihm „nix zu holen“ sei, so die Worte des 19-Jährigen, hätten sie ihn freigelassen.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Die Angeklagten sind nun wegen besonders schwerem Raub, versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung, erpresserischem Menschenraub und gefährlicher Körperverletzung von der Koblenzer Kammer verurteilt worden: Angeklagter eins zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren, Angeklagter zwei zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und sechs Monaten. Die zwei anderen jungen Männer sind jeweils unter Einbeziehung eines anderen Urteils gegen sie zu Jugendstrafen verurteilt worden – Angeklagter drei zu vier Jahren und sechs Monaten, Angeklagter vier zu fünf Jahren und sechs Monaten. Das Urteil sei in seiner Gesamtheit noch nicht rechtskräftig, teilte die Pressestelle des Landgerichts unserer Zeitung auf Anfrage mit.