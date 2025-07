Brüllend heiße Tage, die vielen Rheinland-Pfälzern den Atem raubten. Dann ein Temperatursturz und Sturmböen, die etliche Sonnenschirme zum Abheben brachten. Anfang dieser Woche dann: ergiebiger Dauerregen, das eine oder andere Gewitter. Und nun steht wieder ein Anstieg in Richtung 30 Grad bevor: Turbulente Wettertage erlebt die Region derzeit. Normal? Oder (noch) außergewöhnlich? Die Antwort des Koblenzer Diplom-Meteorologen Jürgen Schmidt auf diese Frage fällt differenziert aus. Über Abkühlung und Regen freuten sich jedenfalls nicht nur Hitzeempfindliche. Auch die Landwirtschaft atmete durch.

Die Hitzewelle in der vergangenen Woche „hatte es schon in sich“, sagt der Geschäftsführer des Ingelheimer Dienstes Wetterkontor: „An fünf Tagen lagen die Temperaturen über 30, an zweien über 35 Grad mit dem Höchstwert von 39,3 Grad in Andernach am 2. Juli. Ein so hoher Wert wurde bisher in unserer Region Ende Juni/Anfang Juli noch nicht erreicht“, ordnet Schmidt die Wucht der Welle ein. Am 30. Juni 2019 kletterten die Temperaturen schon mal auf 38,6 Grad. „Die bisher höchste Temperatur seit Messbeginn 1951 wurde mit 40,3 Grad am 25. Juli 2019 gemessen“ – also Ende Juli, nicht so früh im Sommer.

i Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt Fotostudio Reuther/Jürgen Schmidt

Überhaupt war der Sommerbeginn im Norden von Rheinland-Pfalz sehr sonnig – 350 Sonnenschein-Stunden wurden vom 1. Juni bis zum 6. Juli registriert – und warm: „Die Temperaturen lagen etwa zwei Grad über dem 30-jährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020“, bilanziert Jürgen Schmidt. Seinen Daten zufolge gab es 22 Tage mit Temperaturen über 25 Grad, elf davon wurden als „heiße Tage“ registriert, also mit Temperaturen über 30 Grad. Und trocken war’s: Nur an sieben Tagen fiel mehr als ein Liter Regen pro Quadratmeter.

Immerhin in Sachen Regen hat dieser sonnige und warme Sommeranfang in dieser Woche dann nachgelegt, mitunter sogar recht heftig. Schmidt hat an seinem Wohnort in einem Koblenzer Stadtteil selbst 23 Liter je Quadratmeter registriert, sonst waren es verbreitet mehr als 10 und gebietsweise auch mehr als 20 Liter pro Quadratmeter. „Der Regen war nun wirklich wichtig für die Natur“, spricht er Gartenbesitzern und Landwirten aus der Seele.

i Abkühlung tat gut in der vergangenen Woche. Auf dem Bild sprudelt Wasser aus einer Figur am Stefan-Andres-Brunnen in Schweich. Harald Tittel. Harald Tittel/dpa

Von einem Aufatmen spricht Marco Weber: „In trockenen Jahren zählt jeder Liter. Natürlich hätte ich mir mehr Niederschlagsmengen gewünscht, aber auch 14 Liter pro Quadratmeter in der Eifel und im Nahegebiet sowie bis 35 Liter im Westerwald helfen den Kulturen weiter“, sagt der Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Nassau in Koblenz – und wünscht sich mehr Regen in der kommenden Woche.

Durch die Hitzewelle kam die Landwirtschaft im Norden des Landes Weber zufolge mit einem blauen Auge davon: „ Hitzeschäden blieben erfreulicherweise aus. Die Hitzephase war dafür nicht lange genug, und nun gab es ja auch wieder Regen. Die Temperatur fiel auf ein erträgliches Maß, sodass auch später zu erntende Kulturen davon noch profitieren können.“ Er denke vor allem an Kartoffeln, Zuckerrüben oder Mais und Grünland. Auch der Weizen könne noch profitieren.

„Im Wein gab es wegen der tieferen Durchwurzelung der Reben keine Schäden, obwohl auf leichteren Böden, vor allem in Steillagen, erste Blätter bereits Trockenschäden aufwiesen.“ Im Einzelfall seien Junganlagen betroffen, die bewässert werden mussten – ein aufwendiges Unterfangen, vor allem in Steillagen.

„Die Bäuerinnen und Bauern wirtschaften sozusagen von der Hand in den Mund“, sagt Weber. „Es ist für die Familien nervenaufreibend – immerhin hängen ihre Jahreseinnahmen von der Ernte ab –, aber Katastrophen, also Ernteausfälle bleiben gerade bei Getreide und Raps aus. Das wünsche ich den Betrieben auch für die späteren Kulturen.“

Die hohen Temperaturen hatten auch Auswirkungen auf die rheinland-pfälzischen Flüsse. Als der Rhein zwischenzeitlich eine Wassertemperatur von 27 Grad erreichte, rief das Klimaschutzministerium die zweite von vier Warnstufen aus. „Das bedeutet unter anderem, dass Unternehmen aufgefordert werden, vorsorgliche Maßnahmen vorzunehmen“, hieß es Ende vergangener Woche aus dem Haus von Katrin Eder (Grüne). „Je höher die Temperaturen in Gewässern sind, desto mehr sinkt der Sauerstoffgehalt. Das kann dazu führen, dass Fische und andere Organismen sterben. Dies wäre nicht nur ökologisch ein Desaster, sondern würde auch die Wasserqualität enorm beeinträchtigen“, teilte Eder mit.

i Ein Bild vom 2. Juli aus Neuwied-Engers - an diesem Tag erreichte die Hitzewelle ihren Höhepunkt im Norden von Rheinland-Pfalz. Sascha Ditscher. Sascha Ditscher/dpa

In dieser Woche nun sind die Temperaturen wieder gesunken, wie das Ministerium auf Nachfrage berichtet, lagen demnach aber im Rhein noch oberhalb von 25 und in der Mosel noch oberhalb von 26 Grad. Aber: „Da nächste Woche wieder mit erhöhten Temperaturen zu rechnen ist, werden wir das Handlungskonzept vorerst nicht beenden.“

Mitunter extreme Temperaturen, ein Auf und Ab – ist das das „neue Normal“ in Zeiten des Klimawandels? Der Wechsel von warmen/heißen und kühleren Phasen ist jedenfalls grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, sagt Meteorologe Schmidt. „Mit südlichen oder südwestlichen Winden kommt die Hitze aus Südeuropa zu uns, bei westlichen bis nordwestlichen Winden kommt die kühlere Luft von der Nordsee und dem Atlantik heran.“ Ungewöhnlich wird es aus seiner Sicht, wenn Trockenheit und Wärme/Hitze über mehr als eine Woche andauern, was in den vergangenen Jahren ja durchaus häufiger vorkam. „Das ist dann, neben einem zunehmend hohen Temperaturniveau bei Hitze, ein Hinweis auf den aktuellen Klimawandel.“

Sonne und eine gewisse Sommerwärme sei ja auch mindestens allen Ferienkindern derzeit gegönnt – Schmidt gibt grünes Licht für Freibadbesuche in den kommenden Tagen. Denn mit Hoch Dorle wird es auch wieder freundlicher und wärmer, am Wochenende sogar bis 30 Grad. Zumindest bis Samstag bleibt es auch trocken, der Sonntag ist noch etwas unsicher.

Drohen Unwetter? „Da kann ich beruhigen, da droht zumindest bis zum kommenden Sonntag keine Gefahr. Wir erwarten ruhiges Wetter“, sagt Schmidt. Und nachdem es am Wochenende gleich mehrere Wald- und Flächenbrände in Rheinland-Pfalz gab, hat der Regen zu Wochenbeginn auch dort vorerst für Entwarnung gesorgt. Der Deutsche Wetterdienst schätzt die Gefahr zurzeit als gering ein. Sie nimmt erst zum Wochenende hin mit steigender Trockenheit wieder etwas zu.

So blickt der DWD auf das kommende Wetter in RLP

Erst grau, dann heiter, dann wieder grau – die Menschen in Rheinland-Pfalz müssen sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auf unbeständiges Wetter einstellen. Die Luft wird dafür im Laufe der Woche wieder etwas wärmer. Nach einem Dienstag mit Höchstwerten zwischen 18 und 20 Grad und örtlichen Gewittern lockert das Wetter aber auf, schon am Mittwoch bleibt es im Tagesverlauf weitgehend trocken. Auch die Temperaturen können wieder über die 20-Grad-Marke klettern, der DWD hält bis zu 23 Grad für möglich. Der Donnerstag wird demnach überwiegend heiter, die Temperaturen steigen weiter – auf bis zu 26 Grad. Am Freitag erwarten die Meteorologen gar bis zu 27 Grad. Allerdings schwingt das Wetter dann wieder um: Dichtere Wolken und selten Regen oder kurze Schauer stehen auf dem Tagesprogramm. Zum Abend und damit zum Wochenende hin erwarten die Menschen dann aber größere Auflockerungen. dpa