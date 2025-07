Eine Katzenmutter, fünf Junge – ausgesetzt in einer Plastikbox. Der Fall aus Wörth am Rhein ist kein Einzelfall. In Rheinland-Pfalz schlagen Tierschützer Alarm: Immer mehr Haustiere werden abgeschoben. Nicht nur in den Ferien.

Eine Katzenfamilie in einer Kiste – abgestellt im Industriegebiet, ausgesetzt und hilflos sich selbst überlassen. So erging es einer Katzenmama und ihren fünf Jungen in Wörth am Rhein (Landkreis Germersheim). Ein Passant findet die Tiere und bringt sie zur Polizei. Diese ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Für viele Tierschützer in Rheinland-Pfalz ist dieser Fall längst keine Ausnahme mehr. Vielmehr ist er exemplarisch: In den vergangenen Jahren werden immer mehr Tiere ausgesetzt. Die Abgaben in den Tierheimen steigen, teilt Anna-Lena Busch, Vorsitzende des Landesverbands RLP im Deutschen Tierschutzbund, auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Ausgesetzte Tiere sind kein saisonales Problem

Das Aussetzen von Tieren ist – entgegen der weitverbreiteten Annahme – kein Ferienphänomen, betont Busch. „Ich bin seit mehr als zehn Jahren im Tierschutz aktiv und habe es noch nie erlebt, dass ein Hund an der Autobahnraststätte ausgesetzt wurde. Vielleicht war das früher so. Ich kann einen solchen Trend nicht bestätigen.“ Rund ums Jahr werden Tiere ausgesetzt und im Tierheim abgegeben.

Ein Blick nach Neuwied bestätigt das: „Unser Tierheim liegt mitten im Wald. Hier kommt es regelmäßig vor, dass wir Katzen in Körben oder Transportboxen am Wegesrand finden“, sagt Sabrina Steger, Leiterin des Tierheims Neuwied. Auch bei Hunden kommt das vor. „Die finden wir häufig in Autobahnnähe auf.“ Egal ob Kaninchen, Katze oder Hund: Steger erzählt, dass mindestens einmal pro Monat ein ausgesetztes Tier gefunden und in ihrem Tierheim aufgenommen wird.

„Eine Spirale, die sich sowieso schon zugespitzt hat, hat sich seit Corona beschleunigt.“

Sabrina Steger, Leiterin des Tierheims in Neuwied, über die hohe Zahl abgegebener Haustiere

Die Neuwieder Tierheimleiterin ist verärgert: „Wenn ich einen Plan A habe, mir ein Tier hole, dann brauche ich auch einen Plan B: Was passiert mit dem Tier, wenn ich es nicht mehr halten kann?“ Ausgesetzt werden oft alte Tiere oder Tiere in schlechtem Zustand, bei denen die Tierarztkosten zu hoch wären. „Oft sind es aber auch junge Katzen, an denen die Besitzer das Interesse verloren haben“, sagt Steger.

Das Neuwieder Tierheim hat seit vielen Jahren mit Aussetzungen und Abgaben zu kämpfen. „Vor Corona hatten wir schon mehr Abgaben, als wir hätten stemmen können.“ Während der Pandemie wollten dann plötzlich alle ein Haustier haben. „Eine Spirale, die sich sowieso schon zugespitzt hat, hat sich seit Corona beschleunigt“, erklärt Steger.

Die Corona-Pandemie hinterlässt auch im Bad Kreuznacher Tierheim auf dem Kuhberg Spuren: die derzeit abgegebenen oder ausgesetzten Tiere bezeichnet Jens Strube als „Überbleibsel aus der Corona-Zeit“. Strube ist zweiter Vorsitzender des Tierschutzvereins Bad Kreuznach. „Hinzu kommt, dass die Behörden und Ämter im Landkreis in letzter Zeit stark tätig sind.“ Es gibt zum Beispiel viele Beschlagnahmungen. „Die Tiere nehmen wir hier zusätzlich auf. Wir haben unsere Kapazitätsgrenze erreicht“, sagt Strube.

Abgegeben werden im Bad Kreuznacher Tierheim derzeit vor allem Katzen. „Das sind oft trächtige Katzen oder Katzenmamas mit Jungen“, erzählt der Tierschützer. Nicht alle Halter sind ehrlich, vermutet er. „Ich glaube, dass viele Menschen nur behaupten, ein Tier gefunden zu haben, nach dem Motto: Die Katze, die ich nicht mehr will, habe ich gefunden.“ Konkrete Zahlen gibt es nicht, sagt Anna-Lena Busch vom Tierschutzbund, aber: „Es gibt eine erhöhte Anzahl abgegebener Tiere, ob die ausgesetzt wurden oder nicht, ist oft schwer zu sagen.“

Tierschützer fordern eine bundesweite Katzenschutzverordnung

Katzen werden so oft abgegeben, weil sie sich so stark vermehren. Die Tierschützer sind sich einig: Eine bundesweite Katzenschutzverordnung muss her. Jens Strube sagt, dass die Verordnung Tierschützern bei der Kastration einer Fundkatze rechtliche Sicherheit geben würde. „Die Kastrationen würden sich auf lange Sicht gesehen deutlich in der Gesamtpopulation wild lebender Katzen bemerkbar machen und das Elend mildern.“

Und es könnte sich bald etwas tun. Busch erklärt, dass auf dem SPD-Bundesparteitag kürzlich ein Antrag zur flächendeckenden Katzenkastrationspflicht für Hauskatzen angenommen wurde: „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, ein starkes Zeichen.“