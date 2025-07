Finanzieller Befreiungsschlag für die notorisch klammen Kommunen in RLP – oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein? So bewerten Städte und Kreise das von Ministerpräsident Schweitzer angekündigte 600-Millionen-Euro-Sofortprogramm für die Kommunen.

Während es am Mittwoch in Berlin bei der Generaldebatte zum Bundeshaushalt des aktuellen Jahres ums liebe Geld ging, befindet sich die rheinland-pfälzische Landespolitik bereits in der parlamentarischen Sommerpause. In der letzten Parlamentssitzung vor den Ferien in der vergangenen Woche hatte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) eine „Investitionsoffensive“ für Rheinland-Pfalz angekündigt. Ein Bestandteil: ein 600 Millionen Euro schweres Sofortprogramm für die klammen Kommunen im Bundesland für die nächsten zwei Jahre – also 300 Millionen Euro in diesem und 300 Millionen Euro im nächsten Jahr.

Die 600 Millionen Euro sollen aus den Rücklagen des Landes fließen. Sie waren nach Angaben des Landesrechnungshofs Ende 2024 auf 3,9 Milliarden Euro angewachsen. Wenn sich die Landesregierung am Rücklagentopf bedient hat, sollen nach Angaben des Finanzministeriums darin immer noch 2,1 Milliarden Euro enthalten sein.

Die Zuweisung der 600 Millionen Euro soll über den Kommunalen Finanzausgleich (KFA) erfolgen. Verteilt werden sollen sie über einen Schlüssel, der sich an den Sozialausgaben der Kommunen orientiert, wie Schweitzer im Landtag erklärte. CDU-Oppositionsführer Gordon Schnieder warf dem Regierungschef vor, einen „modernen Robin Hood“ zu geben, mit dem Geld aber nur Missstände kaschieren zu wollen, die er selbst mitzuverantworten habe. Die Landesregierung stelle jeweils 300 Millionen Euro für 41 Kommunen bereit, konkret für alle Kreise, kreisfreien Städte und großen kreisangehörigen Städte mit einem Jugendamt. Diese 41 Kommunen würden aber allein 2025 ein Haushaltsdefizit von 1 Milliarde Euro haben, monierte der Eifeler CDU-Fraktionschef.

i Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Arne Dedert/dpa

Welche Wirkung wird also die von der Landesregierung angekündigte Finanzspritze für die Kommunen im Land haben? Wir haben uns umgehört. Der Tenor: Die Städte und Kreise begrüßen zwar die angekündigte Entlastung – Jubelstimmung löst die Ankündigung aber nicht aus. Denn der Effekt des Zuschusses dürfte am Ende überschaubar sein, so die Rückmeldung der Befragten.

Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner begrüßt als Schweitzers SPD-Parteikollege grundsätzlich die Ankündigung einer „Investitionsoffensive“. Langner spricht von einem „sehr wichtigen Schritt in die richtige Richtung“. Die Mainzer Ampelkoalition (SPD, Grüne und FDP) habe verstanden, dass sie die Kommunen finanziell besser ausstatten müsse. Das klingt nach einem „Aber“, das dann auch gleich folgt: Langner erklärt, dass mit den 600 Millionen Euro die strukturell unterfinanzierten Kreise, kreisfreien Städte und die großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt nicht dauerhaft, sondern eben nur einmalig unterstützt würden.

Wie viel Geld die Stadt Koblenz erhalten wird, kann der Oberbürgermeister derzeit noch nicht sagen, Langner rechnet mit einem Anteil von jeweils mehr als 10 Millionen Euro in diesem sowie im nächsten Jahr. Damit könne das Defizit im Finanzhaushalt von rund 46 Millionen Euro und der Zuwachs bei den Liquiditätskrediten reduziert werden.

Rasant steigende Kosten im Jugend- und Sozialhilfebereich

Die Kommunen klagen landauf, landab über rasant steigende Kosten im Jugend- und Sozialhilfebereich – so auch die Stadt Koblenz. Im Teilhaushalt Soziales und Jugend stiegen die Ausgaben nach Angaben des Oberbürgermeisters von 198 Millionen Euro im Jahr 2022 auf 244 Millionen Euro im vergangenen Jahr, 2025 und 2026 sollen sie bei 268 Millionen Euro liegen. Das wären knapp 52 Prozent an den gesamten Aufwendungen des Haushaltes der Rhein-Mosel-Stadt. Auch die Zuschüsse für den Teilhaushalt stiegen von rund 100 Millionen Euro (2022) auf 130 Millionen Euro (2024) und planmäßig 154 Millionen Euro (2026). Ein Plus von über 50 Prozent in vier Jahren.

David Langner sagt: „Die kommunalen Belastungen durch die Sozial- und Jugendhilfekosten müssen zwingend und dringend reduziert werden, damit die kommunale Familie wieder mehr finanzielle Handlungsspielräume erhält.“ Es gelte, den Aufwuchs kurzfristig umzudrehen. Langner fordert weitere Schritte des Landes und darüber hinaus „dringend die konsequente Anwendung des Konnexitätsprinzips“ („Wer bestellt, bezahlt“) sowie weitere dauerhafte Gelder für die Kommunen.

Ähnlich wie sein Amtskollege äußert sich der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos). Auch er spricht mit Blick auf die angekündigte Finanzspritze von einer sehr überschaubaren Wirkung. Die strukturellen Probleme würden damit nicht gelöst, sagt der Mainzer Rathauschef der Deutschen Presse-Agentur.

„Natürlich ist jeder Schritt für sich genommen gut“, sagt Haase in Bezug auf die Finanzhilfe des Landes. „Aber wir brauchen noch viele weitere dieser Schritte, um zu einer halbwegs auskömmlichen Finanzierung der Kommunen zu kommen. Ich freue mich über diesen Schritt, wenn es nicht der letzte ist.“ 2026 werde Mainz voraussichtlich knapp 500 Millionen Euro für soziale Pflichtleistungen ausgeben, schildert Haase. „Das ist die Hälfte unseres Haushalts.“ Da seien noch keine Personalkosten bezahlt und noch nichts gebaut.

Und wie äußern sich weitere Kommunen und kommunale Spitzenverbände? Der Landrat des Westerwaldkreises, Achim Schwickert (CDU), sagt auf Anfrage, dass die 600 Millionen Euro die Defizite der Kreise und kreisfreien Städte im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe zum Teil vermindern und damit etwas abmildern würden. „Erhebliche Restdefizite werden aber verbleiben“, erklärt Schwickert. Er rechnet vor: Allein das Defizit der Kreise liege derzeit pro Jahr bei rund 380 Millionen Euro. Eine Sonderzahlung an alle Kommunen in Höhe von 300 Millionen Euro sei demnach „eine Verbesserung, aber eben keine Lösung“. Schwickert ergänzt: „Erst recht steht damit nicht mehr Geld für notwendige Investitionen zur Verfügung.“ Strukturelle Probleme würden nicht gelöst, sagt auch der Westerwälder Landrat.

i Landrat Achim Schwickert (CDU). Sascha Ditscher

Auch der Westerwaldkreis registriert nach Angaben des Landrats steigende Ausgaben für soziale Pflichtleistungen in der Sozial- und Jugendhilfe. 2022 lagen sie laut Schwickert bei 227 Millionen Euro, 2024 bei 307 Millionen Euro, 2026 wird mit 308 Millionen Euro geplant – macht eine Steigerung von 81 Millionen Euro in vier Jahren. Der Anteil der sozialen Pflichtleistungen in der Sozial- und Jugendhilfe am Gesamthaushalt des Westerwaldkreises beträgt rund 75 Prozent, berichtet der CDU-Politiker.

Der Landrat des Westerwaldkreises fordert von der Landesregierung von Ministerpräsident Schweitzer „eine schnellstmögliche Korrektur des gesamten Kommunalen Finanzausgleichs – und zwar auf der Grundlage der tatsächlichen aktuellen Entwicklungen“. Außerdem verlangt er einen sofortigen Stopp von allen Gesetzen, Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften, mit denen soziale Standards für die Zukunft noch erhöht werden sollten.

„Notwendig ist hingegen gar eine in gemeinsamer Verantwortung vorgenommene Absenkung von Standards. Die muss auch die Bereiche von Betreuungsschlüsseln, Qualitätsanforderungen und Qualitätsprüfungen betreffen. Das ist absolut unbequem und unpopulär, aber notwendig.“

Achim Schwickert, Landrat des Westerwaldkreises.

Notwendig sei sogar „eine in gemeinsamer Verantwortung vorgenommene Absenkung von Standards“, sagt Schwickert. Und ergänzt: „Sie muss auch die Bereiche von Betreuungsschlüsseln, Qualitätsanforderungen und Qualitätsprüfungen betreffen. Das ist absolut unbequem und unpopulär, aber notwendig“, sagt der Landrat.

Die Landrätin des Kreises Cochem-Zell, Anke Beilstein (CDU), hält die Anhebung der Finanzmittel für richtig. Aber auch aus ihrer Sicht ist „eine nachhaltige Verbesserung der kommunalen Finanzen damit nicht verbunden“, erklärt sie auf Anfrage. Die strukturellen Probleme bei der Finanzausstattung der Kommunen würden so nicht beseitigt. Erforderlich sei eine dauerhafte, deutliche Verbesserung der Zuwendungen des Landes.

Kreis Cochem-Zell hält an Klage gegen Land fest

Der Kreis Cochem-Zell hatte, genauso wie der Kreis Südwestpfalz, zuletzt angekündigt, gegen die Unterfinanzierung der Kommunen zu klagen. Landrätin Beilstein erklärt, dass der Kreis Cochem-Zell an der durch den Kreistag beschlossenen Klage gegen das Land festhalten wird. Aktuell werde die Einreichung der Klage vorbereitet.

Der geschäftsführende Direktor des Landkreistages Rheinland-Pfalz, Andreas Göbel, verweist auf Anfrage ebenfalls auf die Schwierigkeiten im „hoch dynamischen Aufwuchs“ der Kosten der Sozial- und Jugendhilfe, insbesondere in der Eingliederungshilfe, im Kindertagesstättenbereich und beim ÖPNV. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben die Kommunen in Rheinland-Pfalz 2024 knapp 4,5 Milliarden Euro (brutto) für Sozialleistungen (ohne Kitas) ausgegeben, so der geschäftsführende Direktor. Die 600 Millionen Euro reichten nicht einmal aus, um das Defizit der Kreise zu decken.

Die Folgen seien ein Anstieg der Liquiditätskredite, die wiederum Zins- und Tilgungslasten auslösten, sowie ein Minimum an freiwilligen Leistungen, unter anderem in den Bereichen Tourismus, Kultur und Wirtschaftsförderung. Der Kommunale Finanzausgleich werde unter dem Strich den stark wachsenden Ausgaben nicht gerecht, erklärt Göbel. Er fordert eine sofortige Evaluation des KFA sowie eine zeitnahe Reaktion auf das Ergebnis dieser Evaluation, außerdem eine vollständige Altschuldenübernahme und Wege zur Absenkung der Sozial- und Jugendhilfekosten.