Der Radiosender RPR1 startet ein neues Regionalradio: Unter dem Namen „Radio Nürburgring“ will der Sender die besondere Atmosphäre rund um die legendäre Rennstrecke in der Eifel in die Ohren seiner Hörerinnen und Hörer bringen – live über App, Web und Stream.

„Der Nürburgring ist eine der emotionalsten Motorsport-Adressen der Welt – und diese Energie wollen wir wieder hörbar machen“, sagt Malte Heinemann, Geschäftsführer des neuen Senders. Das Programm liefert „Emotionen, Infos und die Songs aus der Region direkt an die Strecke, in die Umgebung und per Stream in die Welt“.

Wo Heimat, Musik und Emotionen zusammenkommen.

Nach dem Erfolg von Radio Weinstraße setzt RPR1 damit auf ein weiteres „Gefühlsradio“. „Keine seelenlosen Stilradios, sondern Radios, die dort spielen, wo Heimat, Musik und Emotion zusammenkommen“, heißt es aus dem Sender. Die neue Plattform soll nicht nur Berichterstattung rund um den Motorsport liefern, sondern auch Raum für lokale Bands, Künstlerinnen und Künstler bieten, indem etwa ihre Songs gespielt werden. Kurzum: Mit „Radio Nürburgring“ will RPR1 seine Rolle als regional verwurzelter Sender stärken.

„Wir wollen den Menschen aus der Region eine Bühne bieten“, erklärt Andreas Holz, Programmchef bei RPR1. „Unser Aufruf an alle Bands und Solo-Acts aus der Eifel, Ostbelgien und Umgebung ist absolut ernst gemeint. Wir freuen uns darauf, Talente kennenzulernen.“

Bands, Musikerinnen und Musiker aus der Region sind gefragt

Neben aktuellen Nachrichten rund um den Motorsport, Rennen und Interviews sind auch Reportagen über regionale Themen Teil des Programms. Musik aus der Eifel und Umgebung soll gezielt eingebunden werden: Bands, Musikerinnen und Musiker können ihre Songs ab sofort an Radio Nürburgring senden. red

Weitere Informationen finden sich auf der Website www.rpr1.de und den Social-Media-Kanälen des Senders. Empfangbar ist der neue Sender über UKW in der Region, auf nuerburgring.de, in der RPR1.-App sowie über rpr1.de