Ein Fahrzeug und ein Carport stehen in Vollbrand, auch Gebäude werden vom Feuer beschädigt. Insgesamt sind mehr als 100 Einsatzkräfte vor Ort.

Schiffweiler (dpa/lrs) – Bei einem Brand im saarländischen Schiffweiler sind der Polizei zufolge der Bewohner eines Hauses sowie zwei Feuerwehrleute verletzt worden. Den Einsatzkräften sei am Samstag gegen 20.30 Uhr gemeldet worden, dass ein Fahrzeug und ein Carport in Vollbrand stünden, sagte ein Sprecher der Polizei in Neunkirchen. Der Bewohner des angrenzenden Hauses wurde demnach bei eigenständigen Löschversuchen leicht verletzt. Das Haus sei aktuell nicht bewohnbar. Ein Nachbaranwesen sei leicht beschädigt worden.

«Im Einsatz verletzten sich zwei Feuerwehrangehörige. Eine Feuerwehrfrau wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht», teilte die Feuerwehr Schiffweiler mit. Im Nebengebäude kam es der Kreisverwaltung zufolge zu mehreren Verpuffungen durch berstende Gasflaschen. Insgesamt waren demnach mehr als 100 Einsatzkräfte unter anderem von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.