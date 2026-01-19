Prozessauftakt in Koblenz Verhaftung eskaliert: Mann hetzt Hund auf Polizisten Kim Fauss 19.01.2026, 11:00 Uhr

i Am Landgericht Koblenz geht es in einem neuen Prozess um eine völlig aus dem Ruder gelaufene Verhaftung. Der Mann, der unter Drogeneinfluss gestanden haben soll, habe sich laut Anklageschrift erheblich zur Wehr gesetzt, einen Hund auf die Polizisten gehetzt und ihnen gedroht, sie umzubringen (Symbolfoto). Soeren Stache. picture alliance / dpa

Um ein Haar hätte diese Verhaftung ein schreckliches Ende gefunden. Am Landgericht ist der Prozess gegen einen Mann angelaufen, der bei seiner Festnahme unter anderem gedroht haben soll: „Jetzt bring ich euch um.“ So lief der erste Verhandlungstag.

Nachdem ein 35-Jähriger mutmaßlich mehrfach in Gärten, Gartenhäuser, Garagen und Autos eingedrungen und Gegenstände gestohlen haben soll, spielten sich bei seiner Verhaftung im Januar 2025 in einem Ort im Kreis Neuwied dramatische Szenen ab. Der Mann, der unter Drogeneinfluss gestanden haben soll, hat sich laut Anklageschrift erheblich zur Wehr gesetzt, einen Hund auf die Polizisten gehetzt und ihnen gedroht, sie umzubringen.







