Kriminalität
Verfolgungsfahrt endet mit Sprung in die Mosel
Polizei - Symbolbild
In dem Transporter wurden Fahrräder im Wert von rund 50.000 Euro sichergestellt. (Symbolbild)
Friso Gentsch. DPA

Nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Trier hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen. Bei der Verfolgung flüchtete einer der Männer in die Mosel.

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Trier (dpa/lrs) – Nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Trier ist ein mutmaßlicher Täter auf der Flucht in die Mosel gesprungen. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen, wie die Polizei mitteilte. In der Nacht waren aus dem Geschäft mehrere hochwertige Fahrräder gestohlen worden.

Kurz darauf entdeckten Polizeibeamte einen weißen Transporter. Der Fahrer missachtete die Anhaltesignale und flüchtete. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt. Am Moselufer stoppte die Polizei den Transporter. Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß weiter, einer sprang laut Polizei in die Mosel. Er wurde von Einsatzkräften ans Ufer gebracht und festgenommen. Der zweite Verdächtige wurde wenig später ebenfalls gefasst.

In dem Transporter wurden mehrere Fahrräder im Wert von rund 50.000 Euro sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:261002-930-777966/1

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