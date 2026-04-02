Ein Autofahrer fährt bei einer Verkehrskontrolle der Polizei davon. Kurz darauf kracht er in geparkte Fahrzeuge. Noch immer gibt er nicht auf.

Lahnstein (dpa/lrs) – Ein Autofahrer ist in Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis) vor einer Polizeikontrolle davongefahren und hat dabei einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten den Mann nachmittags an einer Tankstelle an einer Bundesstraße kontrollieren, als er Gas gab. Die Polizei nahm die Verfolgung auf.

Weil der Mann zu schnell fuhr, krachte er kurz darauf in zwei parkende Fahrzeuge. Sein Wagen war daraufhin nicht mehr fahrtüchtig. Der Mann, der der Polizei bereits bekannt ist, lief zu Fuß weiter. Er konnte zunächst nicht mehr aufgegriffen werden. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.