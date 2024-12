Tarifkonflikt in neuer Runde Verdi kritisiert VAV: Drohen wieder Busstreiks im Land? 10.12.2024, 16:28 Uhr

i Kommt es bald wieder zu Busstreiks in Rheinland-Pfalz? Die Gewerkschaft Verdi gibt sich kämpferisch. picture alliance/dpa

„Es scheint unmöglich zu sein, soziale Verantwortung für die Beschäftigten und dieses Land zu übernehmen – zumindest mit diesem Arbeitgeberverband.“ Das sagt Verdi-Verhandlungsführer Marko Bärschneider über die VAV. Neuer Ärger im Busgewerbe.

Wochenlang kam es in den vergangenen Monaten zu Busstreiks in Rheinland-Pfalz. Nun kündigt die Gewerkschaft Verdi neue Auseinandersetzungen im weiterhin schwelenden Tarifkonflikt im privaten Omnibusgewerbe ab. Verdi stellt der Vereinigung der Arbeitgeberverbände Verkehrsgewerbe (VAV) ein Ultimatum bis Freitag - werden die Tarifergebnisse bis dahin nicht umgesetzt, will die Gewerkschaft die Tarifpartnerschaft mit der VAV aufkündigen. Dann würde ...

