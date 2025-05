Als die Polizei einen 28-Jährigen festnehmen will, springt der Mann in ein Auto und fährt los. Bevor er gefasst werden kann, fallen Schüsse aus der Dienstwaffe eines Beamten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein 28-Jähriger hat sich in der Saarbrücker Innenstadt eine gefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert, bei der auch Schüsse aus einer Dienstwaffe abgegeben worden sind. Zu dem Vorfall sei es gekommen, nachdem die Polizei den Mann am Freitagabend habe festnehmen wollen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Daraufhin sei der 28-Jährige in ein Auto gesprungen. Im Verlauf der Flucht sei er zudem auf einen Beamten zugefahren. Der Beamte habe dann mehrere Schüsse aus der Dienstwaffe auf das Fluchtauto abgefeuert. Anschließend habe der Verdächtige die Flucht fortgesetzt und sei mit einem Motorrad zusammengestoßen. Der Motorradfahrer sei leicht verletzt worden, sagte der Polizeisprecher.

Der 28-Jährige sei kurz darauf gefasst worden und sitze nun in Polizeigewahrsam. Drei weitere Insassen des Fluchtwagens seien zu Fuß geflüchtet, nach ihnen werde gefahndet, ergänzte der Polizeisprecher. Der 28-Jährige sei bei der Polizei aktenkundig, unter anderem wegen Bedrohungsdelikten. Auch am Freitag habe es einen Vorfall gegeben. Im Wagen fanden die Ermittler unter anderem Softairwaffen.