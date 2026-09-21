Gewalttat
Verdacht auf häusliche Gewalt – 39-Jähriger in Haft
Polizei
Kurz nach dem Vorfall können Beamte den tatverdächtigen Ehemann festnehmen. (Symbolbild)
Soeren Stache. DPA

Eine verletzte Frau sucht Schutz bei Nachbarn – kurz darauf wird ihr Ehemann festgenommen. Der Verdacht lautet auf häusliche Gewalt.

Mainz (dpa/lrs) – Nach einem Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt in Gau-Bickelheim nahe Mainz sitzt ein 39-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, soll der Verdächtige gegenüber seiner ebenfalls 39-jährigen Ehefrau gewalttätig geworden sein. Die Frau hatte am Sonntagnachmittag Hilfe bei Nachbarn gesucht, die den Notruf wählten, wie die Polizei ergänzte. Der Ehemann sei kurz darauf festgenommen worden. Das Opfer habe medizinisch versorgt werden müssen. Weitere Details nannte die Polizei nicht.

© dpa-infocom, dpa:260921-930-722243/1

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