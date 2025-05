Neustadt an der Weinstraße (dpa/lrs) - Der Start des Rheinland-Pfalz-Tags in Neustadt an der Weinstraße ist laut Veranstalter und Polizei gelungen. Am Freitag, dem ersten Tag des dreitägigen Landesfestes, seien bereits rund 25.000 Besucherinnen und Besucher zum Festgelände gekommen, teilte die Staatskanzlei mit. Die Atmosphäre sei toll und die Stimmung hervorragend.

Das neue Konzept mit kleineren Paraden anstelle des vorherigen Festumzugs sei aufgegangen und komme sehr gut an, teilte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) in einer ersten Zwischenbilanz mit. Und: «Die Neustädter zeigen sich als großartige Gastgeber.»

Polizei spricht von friedlichem Verlauf

Bis Sonntag werden unter dem Motto «Zusammen sind wir Rheinland-Pfalz» etwa 225.000 Besucher erwartet. Das Fest sei so nur möglich, «weil wir die Veranstaltungssicherheit großschreiben», sagte der Regierungschef.

Der Auftakt des Festes sei friedlich und planmäßig verlaufen, sagte ein Sprecher der Polizei. «Unser Sicherheitskonzept ist gut.» Man habe nach dem Messerangriff in Hamburg mit 18 Verletzten vom Freitag nicht nachschärfen müssen. «Wir machen Einlasskontrollen, wir machen Stichprobenhaftkontrollen - das läuft alles schon», sagte er. Bislang habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben.

Auf dem Festgelände sind 300 Aussteller sowie 50 Gastronomie- und Marktstände versammelt, es gibt ein Weindorf sowie einen historischen Jahrmarkt. Auch Live-Musik steht auf dem Programm - mit Stars wie Michael Schulte, Kamrad und Nik Kershaw.

Gespräche mit dem Ministerpräsidenten möglich

Der Samstag steht laut Staatskanzlei ganz im Zeichen des Bürgerdialogs. Schweitzer lud mit Kabinettsmitgliedern zu Gesprächen ein. «Dieser Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist für mich mit das Wichtigste und Schönste am Rheinland-Pfalz-Tag, weil wir Politik für die Menschen machen», sagte Schweitzer laut Mitteilung.

Den Rheinland-Pfalz-Tag gibt es seit 1984. Zuletzt war er 2023 in Bad Ems organisiert worden. Neustadt an der Weinstraße war 2010 schon einmal Ausrichter. 2027 wird die pfälzische Stadt Ort der Landesgartenschau sein.