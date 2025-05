Der ADAC Mittelrhein rechnet vor dem langen Wochenende bereits von Mittwochnachmittag, 28. Mai, an mit größeren Staus auf den Autobahnen in Rheinland-Pfalz. Wer zwischen 13 und 19 Uhr losfährt, sollte mehr Zeit einplanen, teilt der Automobilclub in Koblenz mit.

Schon im vergangenen Jahr zählte der Tag vor Christi Himmelfahrt deutschlandweit zu den staureichsten des Jahres. Bis Sonntag, 1. Juni, dürfte es auch in diesem Jahr auf etlichen Strecken nur im Stop-and-go-Tempo vorangehen. Das verlängerte Wochenende wird viele zu Kurztrips verführen – vor allem, wenn das Wetter wieder besser wird. In mehreren Bundesländern ist der Freitag schulfrei.

„Besonders an den rheinland-pfälzischen Landesgrenzen dürfte es voll werden – etwa auf der A1, A3 und A4 rund um den Kölner Ring, auf der A3 am Frankfurter Kreuz sowie auf der A5 in Richtung Karlsruhe“, teilt der ADAC mit. Die Rückreisewelle setzt am Sonntag, 1. Juni, nachmittags ein und erreicht bis zum Abend ihren Höhepunkt. red