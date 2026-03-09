Tat im Schlafzimmer
Vater mit Hammer und Messer attackiert – Sohn verurteilt
Landgericht Frankenthal
Die Bewährungszeit für den jungen Mann beträgt drei Jahre. (Archivbild)
Sieben Kopfverletzungen und eine tiefe Schnittwunde – das Opfer konnte sich trotzdem retten. Jetzt fiel das Urteil gegen den Angreifer.

Frankenthal (dpa/lrs) – Er attackierte seinen Vater nach Ansicht des Gerichts nachts mit Hammer und Messer: Wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung ist ein 18-Jähriger in Frankenthal zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Das Landgericht der pfälzischen Stadt habe die Strafe zur Bewährung ausgesetzt, teilte eine Justizsprecherin mit. Die Bewährungszeit betrage drei Jahre.

Angriff im Schlafzimmer

Die Tat hatte sich im August 2025 im Schlafzimmer des Vaters in Frankenthal ereignet. Das Opfer erlitt den Ermittlungen zufolge sieben blutende Kopfverletzungen und eine 15 Zentimeter lange Schnittwunde am Unterarm. Trotz Verletzungen hatte es der Vater geschafft, den Sohn zu entwaffnen und das Haus zu verlassen.

