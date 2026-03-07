Generalsanierung rechter Rhein
Bringt die überholte Bahnstrecke mehr Züge und Lärm?
Ein Güterzug fährt durch Kaub auf der rechten Rheinseite. Ab 10. Juli startet auf der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbad
Ein Güterzug fährt durch Kaub auf der rechten Rheinseite. Ab 10. Juli startet auf der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden eine Generalsanierung. Unserer Zeitung hat bei der Bahn nachgefragt, was eine sanierte Trasse für das Verkehrsaufkommen und die Lärmentwicklung bedeutet.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Mit einer Generalsanierung soll die Bahnstrecke am rechten Rheinufer wieder leistungsfähig gemacht werden. Für Anlieger schwingen hier viele Sorgen mit: Kommen nach der Sanierung noch mehr Güterzüge und Lärm auf sie zu? Das sagt die Bahn.

Lesezeit 4 Minuten
Am 10. Juli beginnt die Generalsanierung der Bahnstrecke am rechten Rheinufer zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Übernächstes Jahr soll die Sanierung des linksrheinischen Korridors folgen. Anlieger und Bürgerinitiativen befürchten noch mehr Lärm im Tal – während und nach der Sanierung.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzVerkehr

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten