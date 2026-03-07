Generalsanierung rechter Rhein Bringt die überholte Bahnstrecke mehr Züge und Lärm? Cordula Sailer-Röttgers 07.03.2026, 06:00 Uhr

i Ein Güterzug fährt durch Kaub auf der rechten Rheinseite. Ab 10. Juli startet auf der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden eine Generalsanierung. Unserer Zeitung hat bei der Bahn nachgefragt, was eine sanierte Trasse für das Verkehrsaufkommen und die Lärmentwicklung bedeutet. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Mit einer Generalsanierung soll die Bahnstrecke am rechten Rheinufer wieder leistungsfähig gemacht werden. Für Anlieger schwingen hier viele Sorgen mit: Kommen nach der Sanierung noch mehr Güterzüge und Lärm auf sie zu? Das sagt die Bahn.

Am 10. Juli beginnt die Generalsanierung der Bahnstrecke am rechten Rheinufer zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Übernächstes Jahr soll die Sanierung des linksrheinischen Korridors folgen. Anlieger und Bürgerinitiativen befürchten noch mehr Lärm im Tal – während und nach der Sanierung.







