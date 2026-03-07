Mit einer Generalsanierung soll die Bahnstrecke am rechten Rheinufer wieder leistungsfähig gemacht werden. Für Anlieger schwingen hier viele Sorgen mit: Kommen nach der Sanierung noch mehr Güterzüge und Lärm auf sie zu? Das sagt die Bahn.
Lesezeit 4 Minuten
Am 10. Juli beginnt die Generalsanierung der Bahnstrecke am rechten Rheinufer zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Übernächstes Jahr soll die Sanierung des linksrheinischen Korridors folgen. Anlieger und Bürgerinitiativen befürchten noch mehr Lärm im Tal – während und nach der Sanierung.