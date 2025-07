Vater fährt betrunken Auto – mit vierjährigem Sohn an Bord

Auf den Hinweis eines Zeugen hin kontrolliert die Polizei ein Auto, in dem ein Vater und sein Kind sitzen. Was zeigt der Alkoholtest?

Wittlich (dpa/lrs) – Mit seinem kleinen Sohn an Bord soll ein Mann in Wittlich stark betrunken Auto gefahren sein. Ein Atemalkoholtest habe beim Vater des vierjährigen Kindes bei einer Verkehrskontrolle am späten Montagabend einen Wert von rund 2,4 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Außerdem waren weder er noch das Kind angeschnallt. Der Vierjährige saß den Angaben zufolge zudem ohne Kindersitz auf dem Beifahrersitz.

Der Führerschein des Mannes sei daraufhin sichergestellt worden. Das Kind übergaben die Beamten demnach an seine Mutter. Auf den Vater kommen laut Polizei jetzt mehrere Verfahren zu.

Ein Zeuge hatte zuvor die Polizei gerufen, nachdem er beobachtet hatte, wie ein offenbar stark alkoholisierter Mann in ein Auto stieg und losfuhr.