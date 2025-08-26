Vor allem aus anderen Bundesländern kommen die Gäste gerne nach Rheinland-Pfalz. Bei den Touristen gibt es Lieblingsregionen.

Bad Ems (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz ist bei Touristen als Urlaubs- und Ausflugsland beliebt. Im ersten Halbjahr verbuchte die Branche mehr Gäste und Übernachtungen. Besonders deutlich fiel das Wachstum in der Region Mosel-Saar aus.

Die Zahl der Touristen erhöhte sich nach vorläufigen Angaben des Statistischen Landesamtes um 3,6 Prozent auf rund vier Millionen. Bei den Übernachtungen ging es im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres um 3,2 Prozent auf 10,1 Millionen nach oben.

In Rheinland-Pfalz gibt es zehn Tourismusregionen. In der Region Mosel-Saar nahm die Zahl der Gäste um 9,3 Prozent und die der Übernachtungen um 7,7 Prozent zu. Auch im Mittelrheintal sowie in der Eifel gab es spürbare Zuwächse. Leicht rückläufig habe sich dagegen der Tourismus in der Pfalz sowie in Rheinhessen entwickelt.

Rund 3,3 Millionen Gäste kamen im ersten Halbjahr aus Deutschland (plus 4,1 Prozent) nach Rheinland-Pfalz und buchten insgesamt 8,3 Millionen Übernachtungen (plus 4,1 Prozent). Die Zahl der Gäste aus dem Ausland legte um 1,5 Prozent auf 697.000 Gäste zu. Deren Übernachtungszahlen gingen laut Landesamt leicht um 0,6 Prozent auf 1,9 Millionen zurück.