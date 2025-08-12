Haben Sie sich schon lange auf einen Urlaub gefreut und dann klappte die Anreise nicht? Das ist einer 45-köpfigen Gruppe passiert, die von Weil am Rhein nach Genua mit dem Bus fuhr, um das Kreuzfahrtschiff zu erreichen. Wir erzählen die Geschichte.

Immer mehr Menschen entscheiden sich bei der Urlaubsbuchung für eine Kreuzfahrtreise, laut Statista verzeichnet der Markt weltweit für Kreuzfahrten rund 32 Millionen Passagiere pro Jahr. Doch was eine Reisegruppe bei der Fahrt von Rheinland-Pfalz zum Kreuzfahrthafen in Genua erlebte, wünscht man niemandem vor seinem langersehnten Urlaub. Einige Urlauber haben unserer Zeitung die Pannenanreise geschildert, daraufhin sprachen wir mit dem Geschäftsführer des Reiseanbieters, der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz sowie dem Seniorchef des Duisburger Unternehmens. Auch weitere Reisende meldeten sich bei uns. Eine Zusammenfassung.

Eine Busanreise zum Anlegehafen in Genua wurde für die Urlaubergruppe zur Kraftprobe. „Wir waren eine etwa 45-köpfige Gruppe, die überwiegend aus Senioren bestand“, berichtet das betroffene Ehepaar Daniel und Anke E. (Namen von der Redaktion geändert), die aus dem Kreis Altenkirchen stammen und ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchten. Sie und andere Betroffene, die ebenfalls zum Teil nicht namentlich genannt werden möchten, erheben schwere Vorwürfe gegen den Reiseanbieter Seereisedienst Elbflorenz aus Duisburg.

Los ging die Bustour vom Koblenzer Metro-Parkplatz am 3. Mai um 12 Uhr. Geplant war die Fahrt nach Genua, um dort das Kreuzfahrtschiff „Costa Favolosa“ zu erreichen. Noch am selben Abend war eine Zwischenübernachtung in einem Hotel in Weil am Rhein bei Basel geplant, wo der Bus gegen 18.30 Uhr eintraf. Am nächsten Tag ging es am Sonntagmorgen um 7 Uhr los Richtung Genua.

Die 45-köpfige Reisegruppe bestand überwiegend aus Senioren.

„Die Anreiseplanung erschien uns damals schon riskant, wir haben uns gefragt, warum dort bereits eine Zwischenübernachtung eingeplant war“, sagt das Ehepaar E. Zur Einordnung: Der Routenplaner von Google Maps berechnet für die Strecke Weil am Rhein–Genua eine reine Fahrtzeit von circa sechs Stunden, wobei hier die reduzierte Reisegeschwindigkeit mit dem Bus und die für den Fahrer gesetzlich vorgeschriebene Pause nicht eingerechnet sind.

„Der Bus wäre planmäßig zwischen 12 und 13 Uhr, also mehr als drei Stunden vor Abfahrt des Schiffes im Hafen von Genua gewesen, alle gegenteiligen Annahmen, insbesondere, die Anreiseplanung als ,riskant’ einzustufen, sind rein spekulativ“, äußert sich dazu auf Anfrage unserer Zeitung Robin Müller, geschäftsführender Gesellschafter vom Seereisedienst Elbflorenz dazu.

Immer wieder mussten die Senioren bei An- und Abreise lange Warte- und Fahrzeiten in Kauf nehmen.

Doch auf dem Weg gab es im Gotthard-Tunnel Probleme mit dem Reisebus, er blieb mit „massivem Kühlwassermittelverlust“ liegen. Während das betroffene Ehepaar E. die Zeit mit 10.30 Uhr angibt, widerspricht Robin Müller vom Seereisedienst und gibt die Zeit mit 9.15 Uhr, bezogen auf den Tachograf, an. „Der Busfahrer, der seit 2012 diese Busfahrten zu europäischen Häfen durchführt, konnte den Bus noch sicher aus dem Gotthardtunnel zum Rastplatz Gotthardo-Süd fahren“, erklärt Müller. Der Busfahrer versuchte vergeblich, das Fahrzeug zu reparieren, da die Kühlwasserpumpe versagt habe, so Müller weiter. Sofort habe man dann über einen Notfallkontakt um 10.30 Uhr einen Ersatzbus in Lugano organisiert. Auch hier unterscheiden sich die Zeitangaben zur Weiterfahrt: Das Ehepaar E. gibt die Weiterfahrt mit 12.30 Uhr an, Robin Müller mit 12 Uhr.

Laut den Urlaubern erfolgte die Weiterfahrt unter großem Zeitdruck. „Stundenlang gab es keine Pause, und wir wurden in teils sehr riskanter Fahrweise über die Serpentinen transponiert“, führt E. aus. Viele ältere Reisende hätten große Probleme gehabt, die Toilette aufzusuchen. „Ein Wunder, dass niemandem etwas passiert ist“, sagt das Ehepaar. Gegen 16.15 Uhr erreichte der Bus Genua, jedoch legte das Schiff um 16.45 Uhr ohne die Gruppe ab, da laut Daniel und Anke E. der Aushilfsbusfahrer „offensichtlich ortsunkundig“ und weder ein Mitarbeiter von der Costa-Reederei noch vom Reiseservice für die Einweisung zur Stelle gewesen sei.

Aufgrund der Buspanne musste ein Ersatzbus geordert werden.

Laut Robin Müller stellte das Busunternehmen aus Lugano einen ebenfalls mit dem Hafen in Genua vertrauten Fahrer. „Leider gab es dann im Hafen in Genua trotz aller Versuche der Reiseleitung, keine Möglichkeit mehr, an Bord zu kommen. Das lag leider außerhalb unseres Einflussbereiches und war eine Entscheidung des Kapitäns des Costa-Schiffes, kein Gepäck mehr an Bord zu lassen“, führt er aus.

Das Ehepaar E. berichtet, dass der Reiseveranstalter die betroffenen Urlauber im Bus telefonisch informiert habe, dass es mit einem anderen Bus zur nächsten Anlegestelle nach Barcelona gehen solle. Zudem wurde ihnen gesagt, dass versucht würde, eine weitere Zwischenübernachtung auf dem Weg zu organisieren – doch daraus wurde nichts. Dann ging es 27 Stunden mit dem Ersatzbus über Italien, Frankreich und Spanien Richtung Barcelona, das laut den Westerwäldern um 10.15 Uhr am Montag erreicht wurde – 27 Stunden nach der Abfahrt in Süddeutschland. In Barcelona konnte die Reisegruppe dann an Bord gehen. Eine Entschuldigung von der Reiseleitung für die Umstände vor Ort gab es nicht – ein Gespräch wurde laut der Reisegruppe konsequent verweigert. Auch auf der Rückreise gab es laut den Urlaubern neben dem langen Warten am Terminal auf den Rückreisebus unangenehme Umstände, wie eine fast volle Reisebustoilette, sowie hygienische Mängel.

Das Kreuzfahrtschiff "Costa Favolosa" konnte schlussendlich in Barcelona erreicht werden.

Betroffene Reisemitglieder äußerten später gegenüber unserer Zeitung, dass sie rechtliche Schritte gegen den Reiseanbieter erwägen und bereits anwaltliche Schreiben an den Reiseanbieter geschickt wurden. Der Ärger ist laut den Urlaubern nicht nur mit der Pannenanreise und dem mangelhaften Krisenmanagement geschuldet, sondern auch mit der vom Seereisedienst angebotenen Entschädigung in Höhe von 50 Euro pro Person, die die Betroffenen nach der Reise per Post erreichte. Ungefähr 14 Personen erwägen nun rechtliche Schritte gegen den Anbieter. Hierbei klagt jeder Urlauber für sich aufgrund der individuellen Rechtsschutzversicherungen. So würde beispielsweise für eine Familie statt 200 Euro Entschädigung (50 Euro à vier Personen) eine Summe von 970 Euro gefordert werden, was in etwa einem Sechstel des Reisepreises entspricht, wie der ebenfalls betroffene Urlauber Bernd Kuller im Gespräch mit unserer Zeitung ausführt.

Der Seniorchef des Seereisedienstes, Eberhard Müller, findet die Höhe der Entschädigung für die missglückte Busanreise gerechtfertigt. Er betont gegenüber unserer Zeitung, dass die Reisegruppe „sehr aggressiv“ auf die Reiseleitung zugegangen sei. „Das war schon nicht ohne für die Reiseleitung“, berichtet Erhard Müller. Bezüglich der Anwaltsschreiben sagt er: „Ein Anwaltsschreiben liegt inzwischen vor, die haben auch eine Antwort bekommen.“ Es würde aber momentan „kein einziges Verfahren laufen“, teilt Erhard Müller weiter mit. Und mit Blick auf eine außergerichtliche Einigung hätte man allen Kunden, die den Seereisedienst diesbezüglich kontaktiert haben, geschrieben.

14 Paare haben bereits die nächste Reise mit dem Anbieter Seereisedienst gebucht

Der Seniorchef stellt die Frage, „was hätten wir tun sollen?“ Man habe die Reisegruppe schlussendlich aufs Schiff in Barcelona bekommen, trotz der Anreiseschwierigkeiten. Er betont: „Wir haben im Jahr über 100.000 Gäste, die mit uns – wir sind größter deutscher Anbieter von Kreuzfahrtreisen, auch mit dem Bus –, reisen, und haben jahrelang nichts gehabt.“ Und: Man habe bereits festgestellt, dass 14 Paare, die zur Reisegruppe gehört haben, schon wieder die nächste Reise mit dem Seereisedienst gebucht haben.

Das sagt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Die Schutzmechanismen des Reiserechts schützen nicht vor Reiseärger, wie Julia Gerhards von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz auf Nachfrage ausführt, „sie geben den Reisenden aber Rechte, um sich dagegen zu wehren.“ Zum geschilderten Fall sagt sie: „Mit Sicherheit liegen hier gravierende Reisemängel vor. Zu einer näheren Beurteilung muss man immer die genaue Leistungsbeschreibung der Reise, also das, was der Reiseveranstalter versprochen hat, mit der tatsächlichen Leistung abgleichen.“ Mit Blick auf die Transportprobleme bei der Rückreise betont Gerhards, dass Busverspätungen bei erheblicher Wartezeit Reisemängel sind, erhebliche Mängel im Komfort und bei der Sicherheit berechtigen zur Minderung. „Zudem sind Zusagen einzuhalten“, führt die Expertin aus. Sie rät den Betroffenen, die Erstattung des Reisepreises für die beeinträchtigen Urlaubstage zu verlangen. Aber es komme immer auf den Einzelfall und die Einschätzung des Gerichts an. ann