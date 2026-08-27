Nach sommerlicher Hitze drohen ab Donnerstagnachmittag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland Gewitter, Hagel und Starkregen. Was der Deutsche Wetterdienst dazu sagt.

Offenbach (dpa/lrs) – Ein wechselhaftes Wochenende steht Rheinland-Pfalz und dem Saarland bevor. Am Donnerstag wird es zunächst noch einmal sommerlich heiß, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 26 Grad im Bergland und 33 Grad in der Vorderpfalz. Dabei bleibe es zunächst heiter bis wolkig. Ab dem späten Nachmittag ziehen dann jedoch Schauer auf, auch einzelne Gewitter mit Hagel und Starkregen seien möglich.

In der Nacht auf Freitag ziehen weitere Gewitterkomplexe durch den Norden, vereinzelt komme es zu Unwettern durch heftigen Starkregen und Hagel. Dabei seien lokal orkanartige Böen möglich. Der Freitag starte dann zunächst wechselnd bis stark bewölkt bei Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad. Ab dem Nachmittag regnet es dann erneut, örtlich komme es zu Gewittern mit Starkregen und auch Unwetter durch heftigen Starkregen seien nicht ausgeschlossen.

Der Samstag wird den Meteorologen zufolge erneut wechselnd bewölkt. Am Nachmittag komme erneut zeitweise Regen auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 25 Grad.