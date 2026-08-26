In Rheinland-Pfalz und im Saarland kann es in den kommenden Tagen wieder ungemütlich werden. Womit der Deutsche Wetterdienst rechnet.

Offenbach (dpa/lrs) – In den kommenden Tagen könnte es in Rheinland-Pfalz und im Saarland wieder Unwetter geben. Für heute sind die Wetteraussichten noch entspannt: Die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) rechnen nur mit vereinzelten Schauern oder Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 25 und 28 Grad.

Donnerstag bringt steigende Unwettergefahr

Ungemütlicher wird es aber voraussichtlich ab Donnerstag. Im Tagesverlauf kommen von Westen her Schauer auf. Ab dem Nachmittag soll es demnach auch teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Hagel geben. Stürmische Böen bis Sturmböen sind dann ebenfalls möglich. Der Tag bringt allerdings auch einen Anstieg bei den Temperaturen: Am wärmsten wird es mit bis zu 32 Grad in der Vorderpfalz.

Die darauffolgende Nacht bringt weiterhin schauerartigen Regen, teils mit Blitz und Donner. Vereinzelt könne es Unwetter durch heftigen Starkregen geben.

Auch der Freitag wird zeitweise von Schauern sowie einzelnen Gewittern mit Starkregen und Hagel begleitet. Die Meteorologen schließen nicht aus, dass es durch heftigen Starkregen vereinzelt Unwetter geben kann. Mit höchstens 20 bis 25 Grad wird es wieder etwas kühler.

Ruhigeres Wetter zum Wochenende

Am Samstag entspannt sich das Wetter aber voraussichtlich wieder etwas: Die Meteorologen rechnen lediglich damit, dass es zeitweise regnet und stark böigen Wind gibt. Die Höchstwerte liegen demnach zwischen 21 und 25 Grad.