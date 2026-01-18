Heimische Wirtschaft Untersicherheit im USA-Geschäft wächst 18.01.2026, 20:00 Uhr

Wachsende Unsicherheiten prägen den Handel mit den USA. Die IHK-AG Rheinland-Pfalz zieht Bilanz und sieht dringenden Handlungsbedarf bei der Diversifizierung der Absatzmärkte.

Die US-Handelspolitik verunsichert die Unternehmen in Rheinland-Pfalz: Diese Bilanz zieht die IHK-Arbeitsgemeinschaft (IHK-AG) RLP ein Jahr nach Beginn der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Die USA waren demnach zwar – nach Frankreich – der zweitwichtigste Exportmarkt für das Bundesland.







