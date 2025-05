Es fehle Firmen schon länger an verlässlichen Rahmenbedingungen, sagt der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände. Die gescheiterte Kanzlerwahl sei ein «problematisches Signal».

Mainz (dpa/lrs) – Die missglückte Wahl von Friedrich Merz (CDU) zum Bundeskanzler schürt nach Ansicht der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU) Rheinland-Pfalz weitere Unsicherheit. «Die gescheiterte Kanzlerwahl ist auch für die Wirtschaft ein problematisches Signal», sagte der LVU-Hauptgeschäftsführer Karsten Tacke der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Gerade in dieser Phase anhaltender Unsicherheiten brauchen wir dringend stabile politische Verhältnisse.»

Vielen Unternehmen fehle es seit Langem an verlässlichen Rahmenbedingungen und Planungssicherheit, sagte Tacke weiter. Dabei seien sie gerade jetzt darauf angewiesen. «Jetzt kommt es darauf an, dass eine handlungsfähige Regierung so schnell wie möglich zustande kommt.»