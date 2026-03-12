Theatertage Rheinland-Pfalz Für diese Gastspiele gibt es noch Karten Claus Ambrosius 12.03.2026, 12:51 Uhr

i Im Mittelpunkt der "Schlagerträume" am 21 März um 18 Uhr auf der Koblenzer Probebühne 4 stehen die Schauspielerin Tima Zucker aus dem inklusiven Spielclub justmainz und Ensemblemitglied Klaus Köhler. Andreas Etter/Staatstheater Mainz

Schauspiel, Musiktheater, Tanz, Puppentheater und Digital Theatre aus Mainz, Kaiserslautern, Trier und Koblenz stehen vom 14. bis zum 27. März auf dem Programm der Theatertage Rheinland-Pfalz in Koblenz.

Zum Auftakt wird angestoßen – und zwar auf Maria Milisavljević, Fayer Koch, Lamin Leroy Gibb und Levi Roderich Kuhr: Sie werden bei der Verleihung der Else-Lasker-Schüler-Preise ausgezeichnet, mit der am Samstag, 14. März, um 18 Uhr im Theaterzelt auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein die Theatertage Rheinland-Pfalz offiziell eröffnet werden.







