Active Volcano 2026
So läuft die große Militärübung im nördlichen RLP ab
Rund 300 Soldaten aus 14 Ländern sind an der Übung „Active Volcano 2026“ beteiligt. Auch die Verwendung von Platzpatronen gehört zum Übungsszenario (Symbolfoto).
Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Drohnen, Fahrzeuge und „freilaufende“ Soldaten: Die Großübung „Active Volcano“ läuft noch bis 20. März im nördlichen Rheinland-Pfalz. Eine internationale Truppe trainiert Operative Kommunikation im Konfliktfall. Das bekommt auch die Bevölkerung mit.

Wer derzeit im nördlichen Rheinland-Pfalz unterwegs ist, wundert sich möglicherweise über eine auffällige Militärpräsenz. Das liegt an einer internationalen Militärübung, die noch bis zum 20. März stattfindet – und zwar nicht nur auf Kasernengelände, sondern auch auf öffentlichen Straßen.

