Active Volcano 2026 So läuft die große Militärübung im nördlichen RLP ab Tim Kosmetschke 12.03.2026, 14:41 Uhr

i Rund 300 Soldaten aus 14 Ländern sind an der Übung „Active Volcano 2026“ beteiligt. Auch die Verwendung von Platzpatronen gehört zum Übungsszenario (Symbolfoto). Hannes P Albert. picture alliance/dpa

Drohnen, Fahrzeuge und „freilaufende“ Soldaten: Die Großübung „Active Volcano“ läuft noch bis 20. März im nördlichen Rheinland-Pfalz. Eine internationale Truppe trainiert Operative Kommunikation im Konfliktfall. Das bekommt auch die Bevölkerung mit.

Wer derzeit im nördlichen Rheinland-Pfalz unterwegs ist, wundert sich möglicherweise über eine auffällige Militärpräsenz. Das liegt an einer internationalen Militärübung, die noch bis zum 20. März stattfindet – und zwar nicht nur auf Kasernengelände, sondern auch auf öffentlichen Straßen.







Artikel teilen

Artikel teilen