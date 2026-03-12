Weiter Kritik an Kosten Ryanair fliegt wieder mehr in Deutschland und lobt Hahn Tim Kosmetschke 12.03.2026, 11:58 Uhr

i Ryanair hebt in Deutschland wieder häufiger ab. Der irische Billigflieger kündigt für den Sommerflugplan eine Wiederaufstockung der Kapazitäten und neue 14 neue Strecken an (Archivbild). Thomas Banneyer. picture alliance/dpa

Ryanair wird nicht müde, auf die deutsche Politik zu schimpfen – wegen der hohen Kosten im Luftverkehr. Nun soll eine wichtige Steuer gesenkt werden. Prompt kündigen die Iren Kapazitätszuwächse an. Profitiert der Flughafen Hahn davon?

Ryanair scheint ein wenig versöhnt zu sein mit Deutschland. Der irische Billigflieger kündigt für den Sommerflugplan eine Wiederaufstockung der Kapazitäten und neue 14 neue Strecken an. „Gewinner dieses Kapazitätswachstums sind proaktive deutsche Flughäfen, die gemeinsam mit Ryanair daran gearbeitet haben, Kosten zu senken“, heißt es in einer Mitteilung.







