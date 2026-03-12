Theatertage Rheinland-Pfalz „Wir schaffen das!“: Zehn Jahre Exil als Theaterstück Claus Ambrosius 12.03.2026, 12:52 Uhr

i Videos, Klänge und Erinnerungen aus den Jahren 2015 bis 2025 hat die syrische Künstlerin Rania Mleihi in ihrem Bühnenprojekt "My Personal Ten Years: Wir schaffen das!" verarbeitet, das am 17. und 18. März in Koblenz zu erleben ist. David Klumpp/Staatstheater Nürnberg

In „My Personal Ten Years: Wir schaffen das!“ blickt die syrische Künstlerin Rania Mleihi auf ihr Leben zwischen Damaskus und Deutschland in einer Kooperation des Theaters Koblenz mit den Münchner Kammerspielen und dem Staatstheater Nürnberg.

Zehn Jahre im Exil – verdichtet zu einem sehr persönlichen Theaterabend: Bei den Theatertagen Rheinland-Pfalz ist am Theater Koblenz bald eine besondere Koproduktion mit den Münchner Kammerspielen und dem Staatstheater Nürnberg zu erleben. In der Solo-Performance „My Personal Ten Years: Wir schaffen das!







