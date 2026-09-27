Nach Stromausfall
Universitätsmedizin Mainz nimmt wieder Patienten auf
Universitätsmedizin Mainz wieder am Stromnetz
Die Universitätsmedizin in Mainz nimmt wieder Patienten auf. (Archivbild)
Tim Würz. DPA

Der Stromausfall in der Universitätsmedizin Mainz ist behoben: Das Gelände ist zurück am Stromnetz. Somit werden wieder Patienten aufgenommen.

Mainz (dpa/lrs) – Die Universitätsmedizin in Mainz ist wieder an die öffentliche Stromversorgung angeschlossen. Wie die Uniklinik Mainz mitteilte, werden somit wieder Patienten aufgenommen. Demnach sei das Gelände zurück im Regelbetrieb, hieß es. Patienten seien nicht gefährdet gewesen.

Wegen eines Kabelbrands am späten Samstagnachmittag war auf dem gesamten Gelände der Universitätsmedizin der Strom ausgefallen. Es musste auf Notstrom umgeschaltet werden.

Die Uniklinik Mainz ist das größte Krankenhaus des Landes Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Klinik sind dort rund 9.000 Menschen beschäftigt. Etwa 395.000 Patienten im Jahr werden dort ambulant und stationär versorgt.

© dpa-infocom, dpa:260927-930-749971/1

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