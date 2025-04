Ungewöhnlich früher Sommer an der Saar

Mit 11 Grad Durchschnittstemperatur war der April viel zu warm. Die viele Sonne ist ja schön, der wenige Regen nicht so.

Offenbach (dpa/lrs) – Sehr warm, ungewöhnlich sonnig und besonders trocken: Der April 2025 war gekennzeichnet von einer «ausgeprägten Wärmeanomalie», wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) nach der ersten Auswertung seiner rund 2.000 Messstationen berichtet. Im kleinsten Flächenland erreichte der April eine Durchschnittstemperatur von 11,2 Grad. Damit wurde im Saarland das langjährige Klimamittel von 8,2 Grad um 3,0 Grad überschritten.

Am 12. April registrierten Saarbrücken-Burbach und Neunkirchen-Wellesweiler mit 25 beziehungsweise 25,4 Grad den ersten Sommertag des Jahres – «ein ungewöhnlich früher Termin», wie der DWD einordnet.

Dickes Plus bei den Sonnenstunden

Die Sonnenscheindauer übertraf ihr Soll von 155 Stunden bereits zur Monatsmitte. Bis zum Monatsende stieg die Zahl der Sonnenstunden auf rund 240 an, was einem Plus von rund 55 Prozent entsprach.

Gleichzeitig blieb der Ostermonat erheblich zu trocken: Statt der üblichen 64 Liter pro Quadratmeter fielen landesweit nur etwa 38 Liter. Die wenigen Niederschläge konzentrierten sich schwerpunktmäßig auf die Mitte des Monats.