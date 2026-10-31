Nahe US-Airbase
Unfall von US-Soldaten auf A60: ein Verletzter
Polizei
Ein Verkehrsunfall auf der A60 hat für einen langen Rückstau gesorgt. (Symbolbild)
Stefan Puchner. DPA

In einer langgezogenen Rechtskurve nahe der US-Airbase Spangdahlem kommt ein Auto von der Autobahn ab und wird zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Was über den Unfallhergang bekannt ist.

Lesezeit 1 Minute

Spangdahlem (dpa/lrs) – Zwei US-Soldaten haben mit ihrem Auto bei einem Verkehrsunfall auf der A60 nahe der US-Airbase Spangdahlem einen Totalschaden erlitten. Der Beifahrer wurde nach Polizeiangaben mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, der 20 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn zwischen Landscheid und Spangdahlem war nach dem Unfall für etwa 90 Minuten gesperrt.

Der 20-Jährige war am frühen Morgen den Angaben zufolge in einer langgezogenen Rechtskurve aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Von der Böschung aus wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn geschleudert, wo es schließlich zum Stillstand kam.

© dpa-infocom, dpa:261031-930-923430/1

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