Mieses Google-Ranking
Nur 2,9 Sterne für den Hahn: Was macht Nürnberg anders?
2,9 Sterne im Schnitt: Bei den Google-Rezensionen im Internet ist das Image des Flughafens Hahn ausbaubar.
2,9 Sterne im Schnitt: Bei den Google-Rezensionen im Internet ist das Image des Flughafens Hahn ausbaubar.
Tim Kosmetschke

In einem Ranking nach Google-Rezensionen landet der Hahn wieder ganz hinten, Nürnberg ganz vorn. Dabei haben die beiden Flughäfen einiges gemeinsam, kurze Wege zum Beispiel. Was macht Nürnberg anders? Ein Blick in die Details.

Lesezeit 3 Minuten
Seit der Übernahme durch die Triwo hat der Flughafen Hahn wieder Flügel bekommen – viele Kennzahlen entwickeln sich positiv, es wird investiert, neue internationale Partner kommen an Bord. Die Beliebtheit des Airports bei Nutzern indes stagniert – auf niedrigem Niveau.
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