In einem Ranking nach Google-Rezensionen landet der Hahn wieder ganz hinten, Nürnberg ganz vorn. Dabei haben die beiden Flughäfen einiges gemeinsam, kurze Wege zum Beispiel. Was macht Nürnberg anders? Ein Blick in die Details.
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Seit der Übernahme durch die Triwo hat der Flughafen Hahn wieder Flügel bekommen – viele Kennzahlen entwickeln sich positiv, es wird investiert, neue internationale Partner kommen an Bord. Die Beliebtheit des Airports bei Nutzern indes stagniert – auf niedrigem Niveau.