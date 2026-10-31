Mieses Google-Ranking Nur 2,9 Sterne für den Hahn: Was macht Nürnberg anders? Tim Kosmetschke 31.10.2026, 10:00 Uhr

i 2,9 Sterne im Schnitt: Bei den Google-Rezensionen im Internet ist das Image des Flughafens Hahn ausbaubar. Tim Kosmetschke

In einem Ranking nach Google-Rezensionen landet der Hahn wieder ganz hinten, Nürnberg ganz vorn. Dabei haben die beiden Flughäfen einiges gemeinsam, kurze Wege zum Beispiel. Was macht Nürnberg anders? Ein Blick in die Details.

Seit der Übernahme durch die Triwo hat der Flughafen Hahn wieder Flügel bekommen – viele Kennzahlen entwickeln sich positiv, es wird investiert, neue internationale Partner kommen an Bord. Die Beliebtheit des Airports bei Nutzern indes stagniert – auf niedrigem Niveau.







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