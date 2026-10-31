Klassik im Arp-Museum
Ein roter Teppich fürs Cello
Der international renommierte Cellkist Jan Vogler erarbeitet mit Stipendiatinnen und Sitpendiaten der Villa Musica ein Programm,
Der international renommierte Cellkist Jan Vogler erarbeitet mit Stipendiatinnen und Sitpendiaten der Villa Musica ein Programm, das Kammermusik aus drei Jahrhunderten umfasst.
Marco Grob

Ein Cellothema voller Überschwang, Haydns Witz und die pulsierenden Klänge von Philip Glass: Jan Vogler und Stipendiaten der Villa Musica laden am 7. November im Arp Museum zu einer Reise durch drei Jahrhunderte Kammermusik ein.

Lesezeit 1 Minute
Eigentlich wollte Johannes Brahms 1890 das Komponieren aufgeben. Sein zweites Streichquintett sollte den Schlusspunkt setzen. Zum Glück blieb es nicht dabei. Nach Abschied klingt der überschäumende Beginn ohnehin kaum. Über den bewegten Stimmen der anderen Streicher schwingt sich das Cello zu einem weit gespannten Thema auf: ein akustischer roter Teppich für Jan Vogler.
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