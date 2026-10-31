Militärindustrie in RLP
Eifeler Drohnenabwehr-Spezialist baut Kapazitäten aus
Eine Drohne an einem Flughafen: Da schrillen die Alarmglocken. Der Handlungsbedarf ist hoch. Profiteur ist der Eifeler Spezialis
Eine Drohne an einem Flughafen: Da schrillen die Alarmglocken. Der Handlungsbedarf ist hoch. Profiteur ist der Eifeler Spezialist Aaronia. Selbst Donald Trump lässt sich von dessen Technik schützen. Jetzt plant das Unternehmen Großes (Symbolfoto).
Marijan Murat/dpa. picture alliance/dpa

Die Militärindustrie boomt, auch in Rheinland-Pfalz – und mit ihr die Technik zur Abwehr von Drohnen. Profiteur ist der Eifeler Spezialist Aaronia. Selbst Donald Trump lässt sich von dessen Technik schützen. Jetzt plant das Unternehmen Großes.

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Spätestens die Drohnenangriffe auf Flughäfen wie Leipzig oder zuletzt auf den Luxemburger Flughafen Findel haben gezeigt, wie präsent das Thema ist und wie akut der Handlungsbedarf in Sachen Drohnenabwehr ist. Produkte und Technik des Hidden Champions Aaronia aus dem Eifelort Strickscheid/Euscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) sind deshalb immer gefragter.
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