Viel wird über Reformen geredet. Sie sind notwendig, dürfen aber kein Selbstzweck sein, schreibt DGB-Landeschefin Susanne Wingertszahn in ihrem Gastbeitrag: „Sie müssen das Leben der Menschen verbessern und die finanziellen Lasten gerecht verteilen.“
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Reformen sind notwendig. Doch wenn sie vor allem auf Kürzungen setzen, muss man sich fragen, wen die Einschnitte besonders treffen. Wir Gewerkschaften sind nicht gegen Reformen. Im Gegenteil, soziale Sicherungssysteme müssen auch in Zukunft funktionieren.