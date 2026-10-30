Wie Rheinland-Pfalz Auto fährt Der Verbrenner bleibt auf der Überholspur Michael Illjes 30.10.2026, 17:00 Uhr

i Ein Tropfen hängt an der Zapfpistole. Viel Wert, wenn man einen Blick auf die Spritpreise wirft. Auf die beliebtesten Antriebe der Rheinland-Pfälzer hat das vorerst keinen Einfluss. Sechs von zehn Fahrern im Land sind mit benzinbetriebnenen Fahrzeugen unterwegs. Sina Schuldt/dpa

Die Verkehrswende hat in Rheinland-Pfalz begonnen, auch wenn sie längst nicht überall in Fahrt kommt. Benziner und Diesel bleiben die häufigste Wahl. Regionale Zahlen zeigen, wie unterschiedlich Stadt und Land ticken.

Wer in Rheinland-Pfalz wohnt, ist vielerorts auf ein Auto angewiesen. Gerade in kleineren Dörfern kann man sich nicht sicher sein, ob man nach 20 Uhr überhaupt noch einen Bus erwischt. So wundert es kaum, dass Rheinland-Pfalz die zweithöchste PKW-Dichte in Deutschland hat.







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