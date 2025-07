Quiddelbach (dpa/lrs) - Bei einem Unfall in der Nähe des Nürburgrings sind ein 33-Jähriger tödlich und fünf Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 37-jähriger Autofahrer in einer Linkskurve zu weit links, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Dabei erlitten den Angaben zufolge sechs Insassen der beiden Pkw schwere Verletzungen. Der 33-Jährige sei wenig später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. An beiden Fahrzeugen entstand laut Mitteilung ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Unfall passierte demnach am Freitagabend auf der Bundesstraße 257 zwischen der Ortschaft Quiddelbach (Landkreis Ahrweiler) und dem Nürburgring. Die Fahrbahn wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.