Koblenz (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit einem Quad und einem Motorrad sind die beiden Fahrer auf der Bundesstraße 9 bei Koblenz verletzt worden. Laut Zeugenaussagen kam es bei einem Überholvorgang zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrer wurden nach dem Unfall am Nachmittag in Krankenhäuser gebracht. Die Männer im Alter zwischen 40 und 60 Jahren schweben aber nicht in Lebensgefahr, wie ein Polizeisprecher sagte.

