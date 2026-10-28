Erst stieß ein Auto auf der A60 bei Badem mit einem Lastwagen zusammen, dann krachte es erneut: Drei weitere Autos waren beteiligt. Was bislang zur Unfallursache bekannt ist.

Badem (dpa/lrs) – Nach einem Unfall auf der A60 bei Badem (Eifelkreis Bitburg-Prüm) ist die Autobahn am Nachmittag zeitweise voll gesperrt gewesen. Wie die Polizeiinspektion Bitburg mitteilte, war dort zunächst ein Auto in Fahrtrichtung Norden im Bereich der Anschlussstelle Badem mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Kurz darauf prallten drei nachfolgende Autos ineinander.

Mehrere Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt, eine Frau schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Der linke Fahrstreifen wurde am Abend wieder für den Verkehr freigegeben. Der rechte Fahrstreifen blieb laut Polizei zunächst gesperrt. Es könne deshalb noch bis zum späten Abend zu leichten Behinderungen kommen, hieß es. Zur Unfallursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Sie sucht Zeugen.