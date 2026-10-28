„Höhner-Weihnacht“ in Koblenz
Patrick Lück: „Hauptsache, es trifft das Herz“
Patrick Lück (Mitte) wohnt in Wehr im Kreis Ahrweiler und ist seit 2021 Frontmann der Höhner. Am 11. Dezember gastiert er mit de
Patrick Lück (Mitte) wohnt in Wehr im Kreis Ahrweiler und ist seit 2021 Frontmann der Höhner. Am 11. Dezember gastiert er mit der Kölschen Kultband in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle.
Uwe Anspach. picture alliance/dpa

Festlich und wild, rockig und besinnlich ist der Mix, den die Höhner in ihrer Weihnachtsshow in Koblenz servieren. Warum diese Kombi gut zusammengeht, was die Band bis heute ausmacht und wie er selbst Weihnachten sieht, erklärt Sänger Patrick Lück.

Lesezeit 3 Minuten
Von „Viva Colonia“ bis „Stille Nacht“: Die Höhner können ausgelassen feiern, aber auch leise Töne anschlagen. Am Freitag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr kommt die Kölschrockband mit ihrer Weihnachtsshow in die Rhein-Mosel-Halle nach Koblenz. Sänger Patrick Lück (49) spricht mit uns vorab über das Fest, die Stadt und die Kraft der Musik.
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