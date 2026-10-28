Prävention an Schulen in RLP 
Cybergrooming: Mit „Fritzi“ einmal Hölle und zurück
Die Kinder leiden mit, wenn „Fritzi“ ihre Leidensgeschichte als Cybergrooming-Opfer erzählt – hier bei einer Aufführung des Stüc
Die Kinder leiden mit, wenn „Fritzi“ ihre Leidensgeschichte als Cybergrooming-Opfer erzählt – hier bei einer Aufführung des Stücks „Ein Bild von mir“ an der Erich Kästner Realschule plus in Ransbach-Baumbach (Westerwaldkreis).
Kinderschutzbund RLP

Erschreckend viele Kinder und Jugendliche waren schon von Cybergrooming-Übergriffen betroffen. Der Kinderschutzbund RLP setzt auf Prävention und geht dabei neue Wege: mit einem Klassenzimmer-Theater. Warum das Projekt so erfolgreich ist.

Lesezeit 3 Minuten
Zahlen und Daten, die veranschaulichen, wie ernst das Problem Cybergrooming ist, gibt es genug. Joachim Türk aus dem Vorstand des Kinderschutzbundes Rheinland-Pfalz verweist auf eine aktuelle Studie aus NRW, wonach jedes fünfte Kind zwischen 8 und 13 Jahren und mehr als jeder dritte Jugendliche zwischen 14 und 17 mindestens eine Variante des Cybergroomings selbst erlebt hat.
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