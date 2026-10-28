Nach Schweitzer-Wechsel
Andreas Rahm soll neuer Landtagsvizepräsident werden
Andreas Rahm wurde am Mittwoch von der SPD-Landtagsfraktion als Vizepräsident des Landtags nominiert. Am Donnerstag soll er im L
Andreas Rahm wurde am Mittwoch von der SPD-Landtagsfraktion als Vizepräsident des Landtags nominiert. Am Donnerstag soll er im Landesparlament gewählt werden.
SPD-Landtagsfraktion/Daniel Reißmann

Die SPD-Landtagsfraktion hat eine weitere Personalentscheidung getroffen. Diesmal geht es um die Position des Landtagsvizepräsidenten. Der Beschluss war wegen des Wechsels von Alexander Schweitzer (SPD) nach Berlin nötig geworden.

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Die SPD-Landtagsfraktion hat den Kaiserslauterer Landtagsabgeordneten Andreas Rahm (SPD) als neuen Vizepräsidenten des rheinland-pfälzischen Landtags nominiert. Das teilte die Fraktion am Mittwochmittag mit. Rahm sei einstimmig gewählt worden.Am Donnerstag soll der 59-Jährige im Mainzer Landtag als Nachfolger der neuen SPD-Fraktionschefin Jaqueline Rauschkolb zum Landtagsvizepräsidenten gewählt werden.
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