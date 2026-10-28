Nach Google-Rezensionen Hahn bleibt unbeliebtester Flughafen Deutschlands Tim Kosmetschke 28.10.2026, 14:31 Uhr

i Seit die Triwo den Flughafen Hahn betreibt, geht es wieder bergauf am Hunsrück-Airport. Dennoch gibt es immer wieder Kritik und schlechte Internet-Bewertungen. Diese führen nun erneut zu einem schlechten Platz im Ranking für den Flughafen. Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

„Hahn Airport ist schon ein besonderes Erlebnis“: ein Satz aus einer Zwei-Sterne-Google-Rezension. In solchen schneidet der Hunsrück-Airport traditionell nicht besonders gut ab. Das zeigt auch ein neues Ranking. Doch es gibt einen Lichtblick.

Weit entfernt von größeren Städten, kaum Gastronomie oder Geschäfte, zu wenige Toiletten; aber auch kurze Wege, wenig Stress und zumeist günstige Flüge: Das steht unter anderem in den Google-Rezensionen über den Flughafen Hahn. Das Bild, das dort entsteht, ist gemischt, im Schnitt erhält der Hunsrück-Airport nur 2,9 von fünf Sternen – weniger als alle anderen internationalen Flughäfen in Deutschland.







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