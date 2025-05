Mainz/Saarbrücken/Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und dem Saarland legt das freundliche Frühlingswetter eine Pause ein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, zeigen sich heute viele Wolken am Himmel. Vereinzelt kommt es zu Regenschauern. Dazu werden Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad erreicht. In der Nacht kühlt es auf 6 bis minus 1 Grad ab.

Am Freitag zeigt sich bei 11 bis 17 Grad ein ähnliches Bild. Auch in der Nacht wird es gebietsweise wieder frostig. Ab Samstag steigen die Temperaturen wieder an und es wird trockener, so der DWD.