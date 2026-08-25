Brutaler Streit
Unbekannter verletzt 34-Jährigen in Ludwigshafen schwer
Polizei Blaulicht
Ein Mann landet schwer verletzt im Krankenhaus, der Täter verschwindet spurlos. (Symbolbild)
Lino Mirgeler. DPA

Warum es frühen Morgen gegen 3 Uhr in Ludwigshafen zu einem gewalttätigen Streit kommt, ist unklar. Dazu kommen weitere Fragen.

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 34 Jahre alter Mann ist bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem anderen Mann in Ludwigshafen schwer verletzt worden. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden, der Unbekannte sei geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe des Streits im Norden der Stadt waren zunächst völlig unklar. Unklar blieb auch, ob sich die beiden Männer kannten, wie der 34-Jährige verletzt wurde und ob der andere auch verletzt ist.

© dpa-infocom, dpa:260825-930-577935/1

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