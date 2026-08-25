Ludwigshafen (dpa/lrs) – Ein 34 Jahre alter Mann ist bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem anderen Mann in Ludwigshafen schwer verletzt worden. Der Verletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden, der Unbekannte sei geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die Hintergründe des Streits im Norden der Stadt waren zunächst völlig unklar. Unklar blieb auch, ob sich die beiden Männer kannten, wie der 34-Jährige verletzt wurde und ob der andere auch verletzt ist.

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